Meerdere brandstichtingen in Leidse wijk Stevenshof Foto: AS Media

LEIDEN - In de Leidse wijk Stevenshof zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere branden geweest. Kort na middernacht werd een scooter verwoest aan het Maria Montessoripad. Tegen 01.00 uur was het raak aan de Stevensbloem waar een brommer tegen een auto in brand stond.

Rond 01.00 uur zag een fotograaf die op weg was naar de branden in de buurt, voor een huis een motor in brand staan. Hij waarschuwde de brandweer en de bewoner. Een mogelijke dader zette het op een lopen. Toch wist hij zowel fotografen, buurtbewoners als gealarmeerde agenten van zich af te schudden. De politie heeft nog in de buurt gezocht met honden, maar de vermoedelijke brandstichter werd niet meer gevonden. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de brandstichtingen.