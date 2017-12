Station Alphen aan den Rijn tijdelijk ontruimd om verdacht pakketje

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het station in Alphen aan den Rijn is zondagochtend korte tijd ontruimd geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Ook het treinverkeer werd stilgelegd.

Reizigers werden door de politie gesommeerd om het station zo snel mogelijk te verlaten. Al snel bleek dat het loos alarm was: het ging om een vergeten tas waarbij het draad van een oplader er gedeeltelijk uitstak. Het station is daarop vrijgegeven en het treinverkeer is weer hervat.