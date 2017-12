Brand in kas Honselersdijk onder controle

HONSELERSDIJK - Aan de Bospolder in Honselersdijk heeft zondagmiddag brand gewoed bij een glastuinbouwbedrijf. De brandweer bestreed het vuur op meerdere plekken in de kas.

De brand woedde onder het gronddoek in de kas. Een gronddoek wordt onder andere gebruikt om onkruid tegen te gaan. Het beregeningssysteem van het bedrijf wordt ingezet om het gronddoek nat te houden.

Volgens een brandweerwoordvoerder waren de brandhaarden lastig te bestrijden, omdat de tafels in de kassen moesten worden verplaatst om bij de branden te kunnen komen. Daarom was de brandweer met groot materieel uitgerukt. Niemand is gewond geraakt. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.