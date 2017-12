Derde divisie: Westlandia wint weer, zure middag voor HBS en Quick

REGIO - Westlandia lijkt het lek definitief boven te hebben. In de derde divisie zondag kende de ploeg van Edwin Grünholz een belabberde competitiestart, maar inmiddels gaat het crescendo. Zondagmiddag werd ook Quick '20 verslagen, zij het met minimale cijfers (0-1).

Het betekende alweer de vierde overwinning op rij voor de Naaldwijkers. Jedsel Markes nam in het Overijsselse Oldenzaal de enige treffer van de middag voor zijn rekening. Na een half uur spelen was de verdediger trefzeker.

Ongelukkig

HBS leek UNA voor eigen publiek op een punt te houden. De koploper van de competitie kreeg een met een strafschop een uitgelezen kans op voorsprong te komen, maar HBS-doelman Paul van der Helm onderscheidde zich opnieuw . De goalie dook de goede hoek in en keerde de penalty.

UNA was op Craeyenhout de betere partij en zette HBS constant onder druk. Daaronder leken de Hagenaars niet te bezwijken, totdat het in de slotseconden van het duel alsnog mis ging. HBS'er Nelson Vieira werkte de bal ongelukkig in eigen doel, waardoor UNA, dat de laatste tien minuten met een man minder speelde, toch nog de volle buit pakte.

Haagse eer

Voor promovendus Quick waren de druiven ook zuur. De nummer drie van de derde divisie kreeg een pak slaag van de nummer twee, Jong Vitesse. Op het Arnhemse Papendal werd het 7-1 voor de beloften, waarmee de reeks van drie overwinningen op rij ten einde kwam voor Quick.

De basis voor de overwinning werd door Jong Vitesse al in de eerste helft gelegd (4-0). In het tweede bedrijf ging het er iets rustiger aan toe. Joost de Gelder redde de Haagse eer door een strafschop te benutten.

0-1 Markes.

Scoreverloop HBS - UNA 0-1 (0-0): 0-1 Vieira (eigen doelpunt). Bijzonderheid: UNA mist strafschop bij 0-0 stand.

Scoreverloop Jong Vitesse - Quick 7-1 (4-0): doelpuntenmakers Jong Vitesse (nog) niet bekend.