Betrapte inbreker slaat op de vlucht Inbreker met koevoet

RIJSWIJK - Een inbreker is zaterdag op heterdaad betrapt op een inbraak in een huis aan de Prunuskade in Rijswijk. De betrapte dief sloeg meteen op de vlucht.

De inbreker wist met een fiets te ontkomen en fietste weg in de richting van de Sir Winston Churchilllaan. Het is onduidelijk of hij ook daadwerkelijk iets gestolen heeft. De politie is nog op zoek naar de verdachte man. Hij is tussen de 17 en 25 jaar oud, ongeveer 1.80 meter lang, droeg een donkere jas en had een rode bigshopper bij zich.