Haagse Kinderwerkplaats verhuist naar een ‘toplocatie’

DEN HAAG - De Kinderwerkplaats in Den Haag is met hun nieuwe locatie met de neus in de boter gevallen. Begin dit jaar werd bekend dat de werkplaats op zoek was naar een nieuwe locatie, in Den Haag en tegen een schappelijk tarief. Dat is nu met een ruimte van 700 vierkante meter en lage huur ruimschoots gelukt. We hebben echt geluk gehad,' zegt eigenaar Raymond van Bohemen.

'We hebben nu plaats voor veel meer onderdelen,' vervolgt Van Bohemen. 'Zo is er nu een racebaan van 6 meter, de eerste indoor colafontijn ter wereld, een kaarsenmakerij en een buis waarin je een raket kunt lanceren. We zijn natuurlijk nog maar twee dagen open maar zo te zien bevalt het de kinderen erg goed.'

'Daarbij zitten we midden in het centrum, zijn we goed bereikbaar en mochten we het ook nog eens tegen een goede prijs huren. Het is echt in alle opzichten verbeterd. Het is een toplocatie.' In De Kinderwerkplaats kunnen nu zo'n 120 kinderen tegelijk terecht, zo'n 50 meer dan op de vorige locatie.



Basisscholen compenseren

In het knutselparadijs kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar alles leren over techniek. Het is een belangrijke plek, omdat er op basisscholen steeds minder tijd is om kinderen over techniek te leren.

Van Bohemen: 'Leg je tablet weg, zet je computer uit en kom lekker met je handen werken. We zien hoeveel goeds het de kinderen doet. Soms komen ze hier onzeker binnen, maar aan het einde van de dag zijn ze helemaal los en trots op zichzelf dat ze iets hebben gemaakt. Dat is mooi om te zien.'