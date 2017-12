Sportgala: Marit Bouwmeester, Diede de Groot en Jetze Plat genomineerd

VOORBURG - Marit Bouwmeester maakt kans om Sportvrouw van het Jaar te worden. De in Voorburg woonachtige zeilster is door een vakjury onder leiding van oud-volleyballer Bas van de Goor genomineerd. Ze neemt het op tegen wegwielrenster Anna van der Breggen en atlete Dafne Schippers. De jury koos voor de drie nominaties uit een shortlist die was opgesteld door de NOS en NOC*NSF, de organisatoren van het Sportgala.

Bij de mannen zijn wielrenner Tom Dumoulin, schaatser Sven Kramer en autocoureur Max Verstappen overgebleven. De stemming is op dinsdag 19 december, voorafgaand aan het gala in de Amsterdamse RAI. Sporters stemmen daar op sporters, de genodigde bondscoaches doen dat voor de coachprijs. Hun aandeel bepaalt 50 procent van de keuze. De individuele vakjuryleden, onder wie Guus Hiddink en Pieter van den Hoogenband, bepalen de andere helft van de keuze.

Voor de titel Paralympische sporter van het Jaar zijn de in Alphen aan den Rijn trainende rolstoeltennisster Diede de Groot, paratriatleet en handbiker Jetze Plat uit Vrouwenakker, zitskiër Jeroen Kampschreur genomineerd. De prijs voor de beste ploeg gaat naar het nationale mannenhockeyteam, de aflossingsploeg van de shorttrackmannen of het Nederlands vrouwenvoetbalteam. In de strijd om de titel Coach van het Jaar staan de Haagse Jac Orie (langebaanschaatsen) en Sarina Wiegman (vrouwenvoetbal) tegenover Jeroen Otter (shorttrack).

Prestatiedichtheid

'2017 was een succesvol jaar, met prachtige prestaties op grote evenementen', aldus Van de Goor. 'Het is moeilijk om in elke categorie de genomineerden aan te moeten wijzen. Er zijn veel goede discussies gevoerd binnen de vakjury. Iedereen brengt daarbij zijn eigen visie en ervaring mee. We beoordelen onder andere op criteria als prestatiedichtheid, het niveau van een evenement en de mondiale spreiding van de sport op topniveau.'

Tot de afvallers voor de diverse prijzen behoorden darter Michael van Gerwen, de wielrensters Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten en wereldvoetbalster van het jaar Lieke Martens, die ook individueel op de shortlist stond.