Diede de Groot verovert wereldtitel rolstoeltennis Foto: Twitter (@DiedetheGreat)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor het eerst in haar carrière is Diede de Groot (20) wereldkampioen rolstoeltennis in het enkelspel geworden. Een week na haar wereldtitel als dubbelspeelster was ze in het Engelse Loughborough met afstand de allerbeste. De Groot, die fulltime traint bij Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn, stond het hele WK geen enkele set af.

Met de wereldtitel(s) bekroont ze het jaar van haar definitieve doorbraak op internationaal niveau. Afgelopen zomer veroverde ze haar eerste Grand Slam-titel op Wimbledon. Mede daardoor is De Groot opgerukt naar plaats twee op de wereldranglijst, achter Yui Kamiji (23) uit Japan. Door kenners wordt ze getipt als toekomstig nummer één. In de seizoensfinale versloeg De Groot haar Japanse rivale met 7-5 en 6-4. 'Tegen Yui is het altijd zwaar', zei de kersverse wereldkampioen tegen tennisbond KNLTB .'We hebben veel finales gespeeld dit jaar en ik denk dat er nog veel meer gaan komen.' Ze bedankte ook het publiek. 'Ik weet dat we niet Brits zijn, maar toch fijn dat jullie zijn gebleven. Tot volgend jaar.' Achtste vrouw De Groot is de achtste vrouw die het WK rolstoeltennis op haar naam heeft geschreven. Zeven van hen waren afkomstig uit Nederland. Kamiji doorbrak die hegemonie in 2013. De afgelopen twee jaar won Jiske Griffioen, die inmiddels is gestopt, het eindejaarstoernooi.