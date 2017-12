Extra toezicht vanwege vuurwerkoverlast in Leiden

DEN HAAG - De politie houdt zondagnacht extra controles in Leiden. Dat doen agenten in verband met vuurwerkoverlast waar meldingen over binnen zijn gekomen. De controles vinden plaats in de wijk Stevenshof.

In de nacht van zaterdag op zondag is in het winkelcentrum in die wijk brand gesticht. Meerdere voertuigen werden in brand gestoken. Ook werd een raam van een woning vernield. Of bij die incidenten vuurwerk kwam kijken is niet bekend.

De politie vraagt mensen die last hebben van het afsteken van vuurwerk zich te melden. Vuurwerk afsteken is nog illegaal. Alleen tijdens de Nieuwjaarsnacht is het toegestaan om vuurwerk af te steken.