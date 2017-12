West Wekker: Plan om daklozen van straat te halen en nieuwe plek voor kinderwerkplaats

DEN HAAG - Goedemorgen! Het is maandag, het begin van de werkweek. De PvdA in Den Haag wil dat er iets gedaan wordt aan het groeiende aantal daklozen in de stad. Dit en meer lees je in de West Wekker.

1. PvdA wil dat er mee gedaan wordt om daklozen van straat te halen

De PvdA in Den Haag presenteert vandaag een zespuntenplan om daklozen van de straat te halen. Het aantal daklozen in Den Haag groeit. Meer dan 150 mensen maken nu gebruik van de nachtopvang. Er komen nieuwe groepen bij, zoals jongeren en economisch daklozen die op straat zijn gekomen vanwege financiële problemen.

2. Haagse Kinderwerkplaats verhuist naar een ‘toplocatie’

De Kinderwerplaats in Den Haag heeft een nieuwe locatie. Begin dit jaar werd Omroep West via Facebook getipt dat de werkplaats niet langer in zijn pand mocht blijven. Daarom zocht de werkplaats een nieuwe locatie om kinderen wat te leren over techniek. En dat is nu dus gelukt.

3. Betrapte inbreker slaat op de vlucht

Een inbreker is afgelopen weekend op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een huis aan de Prunuskade in Rijswijk. Hij sloeg meteen op de vlucht.

4. Fons Groenendijk teleurgesteld in ADO: 'Het moet heel snel anders'

Een heel vervelende avond. Zo kijken trainer Fons Groenendijk en doelman Robert Zwinkels terug op de verloren competitiewedstrijd van ADO Den Haag tegen FC Groningen van zaterdagavond. 'Het oogde nooit als een team, het was een beetje los zand allemaal', aldus Groenendijk in gesprek met Omroep West.

5. Diede de Groot verovert wereldtitel rolstoeltennis

Voor het eerst in haar carrière is Diede de Groot (20) wereldkampioen rolstoeltennis in het enkelspel geworden. Een week na haar wereldtitel als dubbelspeelster was ze in het Engelse Loughborough met afstand de beste. De Groot, die fulltime traint bij Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn, stond het hele WK geen enkele set af.

Het weer

Vandaag trekken wolkenvelden over de regio, maar ook laat de zon zich af en toe zien. Het blijft droog. Er waait een matige westen- tot noordwestenwind. Het is milder dan de afgelopen dagen: de maximumtemperatuur komt op 10 graden uit.