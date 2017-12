Deel dit artikel:











Flat in Leiden ontruimd vanwege koolmonoxide

LEIDEN - Aan de Valkenhorst in Leiden is zondag even na middernacht een flat ontruimd na de ontdekking van koolmonoxide in woningen. Dat brandweer werd gealarmeerd nadat een gezin in de flat dat onwel was geworden zich had gemeld in het ziekenhuis. Na metingen door de brandweer bleek dat meerdere geisers in de flats veel teveel koolmonoxide uitstoten.

De brandweer besloot daarop alle 40 woningen in de flat te ontruimen. Zo'n tien mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in het naastgelegen overdekte winkelcentrum De Kopermolen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer terug kunnen naar hun woningen. Mogelijk dat later ook nog de geisers van naastgelegen flats gecontroleerd gaan worden.

Sluipmoordenaar Koolmonoxide staat ook wel bekend als de sluipmoordenaar, omdat het gas niet te ruiken is en dodelijk kan zijn bij inademen van hoge concentraties. Jaarlijks overlijden er gemiddeld elf personen aan koolmonoxidevergiftiging.