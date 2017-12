Jozias van Aartsen aan de slag in Amsterdam

DEN HAAG - Jozias van Aartsen gaat deze maandag aan de slag als tijdelijk burgemeester van Amsterdam. Hij blijft daar als waarnemer tot er een opvolger is voor de overleden Eberhard van der Laan. Van der Laan stierf in oktober aan de gevolgen van longkanker.

Amsterdam wilde graag een plaatsvervanger van 'buiten de Amsterdamse politieke arena', onder meer met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Verder wilde de stad graag een waarnemer die bestuurlijke ervaring heeft in een van de vier grote steden, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Die ervaring heeft Van Aartsen (69) in ruime mate. Hij was van 2008 tot 2017 burgemeester van Den Haag. Na zijn afscheid in de Hofstad ging hij aan de slag als waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe.



Profiel

Na de verkiezingen stelt de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad een profiel op voor de toekomstige burgemeester. Naar verwachting blijft Van Aartsen aan tot de zomer.