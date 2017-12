Gewonden na aanrijding bij stoplicht, brandweer knipt auto open

DEN HAAG - Bij een kop-staartbotsing op het Rijswijkseplein in Den Haag zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt. De aanrijding gebeurde vlak voor een verkeerslicht dat op rood stond.

De bestuurder van de voorste auto moest uit zijn wagen worden geknipt. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Net zoals de bestuurder van de andere auto. Die had last van zijn nek en rug.

In verband met het ongeluk werd het Rijswijkseplein in de richting van het Schenkviaduct afgesloten voor het verkeer. Een berger heeft de auto's weggetakeld.