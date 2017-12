Vijftig jongeren schoppen herrie op Scheveningen, acht arrestaties

DEN HAAG - De politie heeft zondagavond de handen vol gehad aan zo'n vijftig jongeren die in Scheveningen herrie wilden trappen en vuurwerk gooiden. De groep is door de politie van de Scheveningse boulevard afgehaald en uiteindelijk onder politiebegeleiding in een tram naar Den Haag Centraal Station gebracht. Acht mensen zijn opgepakt, vijftien jongeren zijn bekeurd voor zwartrijden.

Nadat de groep na het wintervuurwerk van de boulevard werd verdreven, stapten de jongeren in tram 9. Op de Nieuwe Parklaan trokken ze aan de noodrem, waarop de politie besloot de controle over de tram over te nemen. Toevallige medepassagiers die niet tot de groep behoorden mochten daar de tram verlaten. De overlastgevende groep is onder politiebegeleiding doorgereden naar het Centraal Station. Daar werden de jongeren één voor één gefouilleerd. Behalve vuurwerk hadden de jongeren ook eieren bij zich.

Volgens nieuwssite Regio15 zou het gaan om een groep jongeren die op sociale media zou hebben afgesproken voor 'Herres op Skiffa', straattaal voor 'Scheveningen kapot maken'. Waarom de jongeren dit wilden doen is niet duidelijk. Het tramverkeer was door de ongeregeldheden korte tijd gestremd.



Niet voor het eerst

Het was niet voor het eerst dat een groep jongeren tot overlast leidt op Scheveningen. Vorige week zondag moest de politie ook in actie komen toen een groep herrie trapte op de boulevard. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het 'voor een deel om dezelfde groep'.

De jongeren zijn 14 tot 17 jaar oud, maar er zijn zelfs jonge jongens van 12 of 13 jaar bij. 'We schakelen dan ook onze wijkagenten in om met de ouders te gaan praten,' aldus de politiewoordvoerder. 'Want de volgende keer dat het uit de hand loopt, dan zullen we ook de ouders inschakelen.'

LEES OOK: Omwonenden Haags sportpark balen van overlast door hangjongeren