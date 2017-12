'Ik ben nog erg trillerig,' bewoonster schrikt van CO-vergiftiging in flat

LEIDEN - De bewoners van een flat aan de Valkenhorst in Leiden hebben een bewogen nacht achter de rug. De flat werd rond middernacht ontruimd nadat een gezin onwel was geworden.

Na metingen door de brandweer bleek dat meerdere geisers in de flat teveel koolmonoxide uitstootten. Tien geisers zijn afgesloten. De brandweer besloot daarop alle 42 woningen in de flat te ontruimen. Zo'n tien mensen werden nagekeken door ambulancepersoneel.

'Ik ben nog steeds erg trillerig,' vertelt Fina maandagochtend. Zij woont naast het gezin dat onwel was geworden. 'Ik lag net in bed toen ik gebonk hoorde op de voordeur,' vertelt ze. 'Ik schrok me rot. Ik vroeg me af of er werd ingebroken.'



'Ik schrok me kapot'

Uiteindelijk bleek het de brandweer te zijn. Die vertelde haar dat het gezin dat naast haar woont naar het ziekenhuis was gebracht vanwege koolmonoxydevergiftiging door een niet goed werkende geiser.

'Ik schrok me kapot,' vertelt Fina. Ze moest met alle andere bewoners naar buiten, naar het parkeerterrein. De bewoners werden opgevangen in het naastgelegen winkelcentrum De Kopermolen. Om 4.00 uur mochten alle bewoners weer terug naar hun woning.



'Ik voel me veilig'

'Het was een kort nachtje,' verzucht Fina. Maar ze is blij dat ze haar huis weer in kan. 'Mensen die een geiser hebben hebben nu geen warm water. Maar gelukkig heb ik geen geiser maar een boiler. Ik voel me veilig.'

