'Oh Oh Tijgertje' weer voor de rechter voor winkeldiefstal

DEN HAAG - Tatjana L., ook wel bekend als Tijgertje uit de RTL-realityserie 'Oh Oh Tirol' moet vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen. De 30-jarige Haagse moet zich deze keer verantwoorden voor winkeldiefstal en vernieling.

Tijgertje werd al vaker veroordeeld voor winkeldiefstal, onder meer in 2011 en 2016. Nu zou ze begin van dit jaar opnieuw gestolen hebben, bij de Jumbo in het winkelcentrum in de Haagse wijk Ypenburg. De buit bestond onder anderen uit schoonmaakspullen en Red Bull.

Verder moet L. terechtstaan voor vernieling van een pand op de Knobbelzwaansingel en voor vernieling van een auto. Zo zou ze de ruitenwissers van een BMW hebben getrokken, de buitenspiegel hebben verdraaid en over de auto zijn gelopen.

