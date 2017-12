Deel dit artikel:











Twee Rijswijkers opgepakt na inbraak in juwelierszaak Een collier bij een juwelier (foto: Omroep West)

RIJSWIJK - Twee mannen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden op de Haagweg in Rijswijk. De politie arresteerde de twee omdat ze hadden geprobeerd in te breken bij een juwelier op de Herenstraat. Het gaat om twee Rijswijkers van 40 en 49 jaar, zo laat de politie maandagochtend weten.

Kort voor hun aanhouding hadden de twee mannen een ruit vernield bij de juwelier. Voor zover bekend hebben ze niks buitgemaakt. De mannen renden weg in de richting van de Haagweg. Daar werden ze ter hoogte van de Lindelaan opgepakt door agenten. De recherche onderzoekt de zaak. Het duo zit vast.