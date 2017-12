Puber met wroeging geeft banketletter aan politie: ‘Stom, Spijt en Sorry’

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Een 16-jarige jongen heeft afgelopen weekend wroeging gekregen van zijn gedrag tijdens zijn aanhouding vanwege rijden zonder rijbewijs én onder invloed. Hij kwam daarom langs bij het politiebureau in Leidschendam-Voorburg en bood de agenten zijn excuses en een banketletter aan.

Twee agenten zagen vrijdagavond twee jongens op een snorfiets rijden. De bestuurder, de 16-jarige jongen, stopte abrupt toen hij de politie zag. Na controle bleek de jongen geen rijbewijs te hebben. Ook had hij alcohol gedronken.

De agenten namen de puber mee naar het politiebureau. De jongen wekte ‘met zijn pubergedrag de nodige irritatie op bij deze twee collega’s,' schrijft de politie Leidschendam-Voorburg op Facebook.



Wroeging

De dag erna kreeg de jongen wroeging en kwam hij naar het politiebureau. 'Ik realiseer me nu dat ik me niet handig heb gedragen en ik vind dat enorm stom van mezelf,' schrijft de jongen in de kaart.

'Daarom bied ik bij deze mijn gemeende excuses aan. Hopelijk wilt u die aannemen en deze S, van Stom, Spijt en Sorry, met uw collega’s delen.’



Excuses aanvaard

De politie heeft de excuses namens de twee collega's aanvaard en zegt 'we hopen dat je er wat van geleerd hebt.'