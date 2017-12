Megaboor bijna klaar: boren Victory Boogie Woogietunnel begint binnenkort

DEN HAAG - De tunnelboormachine voor de Rotterdamsebaan is bijna klaar. Steeds meer onderdelen worden aangeleverd, waardoor er bijna begonnen kan worden met het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag.

De tunnel vormt een belangrijk onderdeel van de Rotterdamsebaan. Deze nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorstlaan moet Den Haag beter bereikbaar maken. Het plan is om in de tweede week van januari te beginnen met het boren van de tunnel. Per dag kan een tunnelboormachine 15 meter tunnel maken.

De enorme boormachine heeft zijn waarde al bewezen: hij werd eerder gebruikt voor de Sluiskiltunnel in Zeeland. De machine komt van de fabrikant uit Duitsland. Door zijn lengte van tachtig meter en een diameter van 11,34 meter is het gevaarte te groot om in één keer te vervoeren. Per schip worden de onderdelen naar de haven van Rotterdam gebracht en vervolgens over de weg in Den Haag afgeleverd.

