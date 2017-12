Deel dit artikel:











Westlanders krijgen NL Alert vanwege forse brand: sluit ramen en deuren De vlammen slaan uit de strandtent. (Foto: MediaTV)

WESTLAND - Inwoners van het Westland hebben een NL Alert ontvangen in verband met een grote brand in een strandtent in Hoek van Holland. De brand veroorzaakt in de wijde omtrek grote rookwolken. Omwonenden worden opgeroepen om ramen, deuren en mechanische ventilatie te sluiten in verband met de rook.

'Strandtent Zwoel kun je als verloren beschouwen', vertelt verslaggever Fred van der Ende van de WOS, mediapartner van Omroep West. 'De brandweer probeert andere strandtenten nat te spuiten om zo te voorkomen dat het vuur overslaat.' Het blussen van het vuur gaat moeizaam omdat er niet voldoende bluswater in de buurt te vinden is. Het gebied is met linten afgesloten, mensen worden door de hulpdiensten op afstand gehouden. Forse rookwolken trekken ondertussen landinwaarts richting Hoek van Holland en het Westland. UPDATE: De brand is inmiddels geblust.