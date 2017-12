Dinsdag 5 december in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 5 december ziet u de volgende zaken:

- Na het boodschappen doen ontdekt een vrouw dat haar portemonnee weg is. Met de pinpas die daar in zat, wordt even later afgerekend door een man.

- Een 61-jarige vrouw wordt samen met haar gehandicapte zoon het slachtoffer van een woningoverval aan de Heijermanshove in Zoetermeer. Vier daders doorzoeken haar huis. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

- Terwijl de bewoner van een huis aan de Amsterdamse Veerkade onder de douche staat, klimt een insluiper door een openstaand raam naar binnen. Er zijn camerabeelden van de dief.

- De politie is op zoek naar getuigen van een steekincident op het Jacob Jordaensplein in Den Haag. Een 30-jarige man is daarbij neergestoken.

- Een man van 32 wordt tijdens een ruzie in tram 6 in Den Haag met een mes gestoken. Er is al een verdachte aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar trampassagiers die de ruzie hebben gezien.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.