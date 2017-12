Politie zoekt tevergeefs met warmtecamera's naar vermiste Abdullah (15)

ZOETERMEER - De politie heeft zondag de hele nacht in Zoetermeer en Schiedam met warmtecamera's gezocht naar de vermiste Abdullah Mazmahor. De 15-jarige autistische jongen uit Schiedam is nog niet gevonden. Hij liep vrijdag weg vanuit zijn huis aan de Obrechtstraat.

De politie meldde zaterdagavond dat Abdullah mogelijk in Zoetermeer is. In die gemeente zit hij op het Kentalis Onderwijs. De school doet vanwege de privacy geen mededelingen over de jongen.

Wel geeft de school aan erg geschrokken te zijn van het bericht over zijn vermissing: 'We maken ons erge zorgen en geven de politie alle medewerking om hem zo snel mogelijk en veilig terug te vinden.'



'Ongelooflijk veel tips'

De afgelopen dagen zijn volgens een politiewoordvoerder 'ongelooflijk veel' tips binnengekomen. Aan de hand van die tips bekijkt de politie of ze de komende dagen in Zoetermeer blijft zoeken.

Toen hij wegliep, droeg Abdullah een crèmekleurig overhemd met blauwe ruitjes en zwarte schoenen. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Wel zijn de zorgen groot, omdat hij zijn hartmedicatie nodig heeft.



Ingetikte ruiten

Omdat Abdullah een voorliefde heeft voor leegstaande gebouwen, oude panden en kleine ruimtes, roept de politie op alert te zijn op ingetikte ruiten en openstaande deuren.

De politie probeert zich in de gedachtegang van de jongen te verplaatsen. De jongen houdt erg van oude spullen en snuffelt graag in vuilnis naar dingen die hem interesseren. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat hij nu andere kleren draagt dan bij zijn verdwijning.

