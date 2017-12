Musicalgroep Spontaan zoekt bistrotafels voor voorstelling tussen publiek

DEN HAAG - Ze spelen de voorstelling dit jaar niet op het podium, maar midden in het publiek. Dan moet het er natuurlijk wel gezellig en als een echte herberg uitzien. Leonie van Leeuwestijn zit bij de musicalgroep en heeft SuperDebby ingeschakeld.

In maart 2018 gaat de musicalgroep Spontaan zes voorstellingen spelen genaamd 'Hendrik Ibsen schrijft mee'. Het is een bewerking van het verhaal van Peer Gynt, een jongeman uit Noorwegen, die steeds sterkere verhalen vertelt over zijn belevenissen in de bergen.

In de zaal waar de voorstellingen plaatsvinden wilt Spontaan graag een herberg creëren. Hier hebben ze SuperDebby's hulp voor nodig. Ze zijn namelijk op zoek naar tien bistrotafels. Graag ronde of vierkante tafels met een hoogte van 60 tot 70 cm en met opklapmogelijkheid. Helaas heeft de groep niet het budget om zelf tafels te kopen en daarom zoeken ze tafels die ze kunnen lenen.

Kun jij Spontaan helpen? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl als je jouw tafels voor twee weken kunt missen.