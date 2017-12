Deel dit artikel:











Grote internetstoring in Gouda en omgeving Glasvezelkabels (Foto: ANP)

GOUDA - De gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas zijn door een breuk in een glasvezelkabel sinds maandagochtend al urenlang niet bereikbaar. Het complete communicatienetwerk ligt plat, waardoor er niet gebeld of gemaild kan worden. Ook is het niet mogelijk om langs te komen en aan de balie een afspraak te maken.

Een woordvoerder van netwerkbeheerder Rekam kan niet zeggen hoeveel huishoudens last hebben van de storing. 'Het zijn er wel héél veel.' Ook kan ze nog niet aangeven hoe lang de storing duurt. De storing, die rond 10.00 uur begon, is volgens kabelaar Caiway te merken in een groot gebied: Gouda, Oudewater, Hekendorp, Papekop, Vierstroom, Driebruggen, Haastrecht, Lopik, Stolwijk, Lekkerkerk, Moordrecht, Gouderak, Polsbroek en Cabauw. Monteurts zijn ter plaatse om aan een oplossing te werken.



Gemeenten beperkt of niet bereikbaar Dankzij de crisisverbinding is de gemeente Zuidplas beperkt bereikbaar op het algemene nummer: (0180) 330 300. De gemeente Gouda is helemaal niet bereikbaar. 'De verwachting is dat dit de hele dag gaat duren,' meldt de gemeente Gouda op Twitter.