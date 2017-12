Deel dit artikel:











Hubertustunnel vier nachten dicht vanwege onderhoud Hubertustunnel (Foto: Archief)

DEN HAAG - De Hubertustunnel is de komende weken twee keer twee nachten dicht in verband met onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Den Haag gaat de intercominstallaties in de tunnel vervangen. Maandag- en dinsdagavond zal de tunnel in beide richtingen worden afgesloten.

Ook op dinsdag 12 en woensdag 13 december zal de tunnel dicht zijn. De afsluiting geldt tussen 21.00 uur en maximaal 6.00 uur de volgende ochtend. Verkeer richting Scheveningen kan omrijden via de Oude Waalsdorperweg, Waalsdorperweg, Oostduinlaan, Carel van Bylandtlaan en de Raamweg. Verkeer richting Wassenaar wordt omgeleid via de Raamweg en kan daar de ANWB-borden volgen.

Noodreparaties Eerder dit jaar ging de tunnel ook dicht voor werkzaamheden als gevolg van overvloedige regenval. Er moesten toen noodreparaties worden uitgevoerd.