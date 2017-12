Deel dit artikel:











Oude Thaliabioscoop wordt modern speelparadijs De oude bios in de steigers (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Het is nu nog een grote bouwput, maar straks moet aan de Boekhorststraat in Den Haag het ideale speelparadijs voor kinderen én hun ouders komen. In het voormalig pand van Cinema Americain en de Thaliabioscoop vestigt zich binnenkort de zogenoemde Boomhuttenclub.

Het idee voor de Boomhuttenclub komt van de Haagse Raban Josemans. Hij won de prijsvraag die woningcorporatie Staedion een tijdje geleden uitschreef voor dit historische pand. Inspiratie voor het idee haalde Josemans uit zijn eigen gezinsleven. 'Ik heb zelf heel lang in de horeca gewerkt en ik merk dat mensen met kinderen niet altijd welkom zijn. De Boomhuttenclub wordt een plek waar ouders het net zo leuk hebben als kinderen. Ouders kunnen hier rustig een krantje lezen, terwijl ze door een glaswand kijken naar hun spelende kinderen.'

Gevel blijft Het oude pand, dat al jaren leegstaat, wordt dus omgetoverd tot modern speelparadijs, maar één ding blijft intact: de historische gevel. Deze wordt namelijk helemaal opgeknapt en zo goed mogelijk in de oude staat hersteld. Volgens projectleider Erik Bruns van Staedion behoudt de straat op deze manier wel karakter, maar ziet het er straks weer als nieuw uit. 'De hele gevel en het interieur worden gewoon beter als ze waren.'