Visboer klaagt AD aan vanwege 'onbetrouwbare' haringtest

ZOETERMEER - Visboer Lon Oosterbroek uit Zoetermeer klaagt het AD aan voor smaad, laster en bedrog bij de haringtest. Hij eist een strafrechtelijk onderzoek. Dat bevestigt zijn advocaat Michael van Basten Batenburg, naar aanleiding van berichtgeving van EenVandaag.

Van Basten Batenburg: 'Visdetaillisten hebben na een slecht cijfer te maken met een dalende omzet. Nu blijkt dat de test geen betrouwbaar beeld geeft van de kwaliteit van de haring vinden wij dat het AD moet opdraaien voor de geleden schade. Bovendien heeft het AD jarenlang geprofiteerd van de winsten die zijn gemaakt door de publicatie van de haringtest.'

Universitair hoofddocent Ben Vollaard concludeerde enkele weken geleden dat de haringtest onbetrouwbaar is. Volgens hem scoren haringboeren die aangesloten zijn bij groothandel Atlantic op Scheveningen gemiddeld veel hoger dan winkeliers die hun vis ergens anders bestellen. Saillant detail is dat één van de keurmeesters van de AD-test cursussen geeft bij Atlantic.



Lagere scores

Het gaat om twintig leveranciers die zaken doen met Atlantic. Die scoren gemiddeld een 9,1. Andere viswinkels, die niet met Atlantic werken, scoren gemiddeld een 5,5. Volgens Vollaard is het niet mogelijk dat de haring van Atlantic simpelweg beter is.

'Het verschil in score wordt niet verklaard door het gewicht, het vetpercentage en de microbiologische gesteldheid van de haring. Dat zijn de objectief meetbare onderdelen', vertelde hij in het programma EenVandaag van AVROTROS.



'Niet onbetrouwbaar'

AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis ontkende eerder bij Omroep West dat de haringtest onbetrouwbaar is. 'We hebben de schijn tegen, dat begrijp ik wel. Maar dat is iets anders dan dat de test onbetrouwbaar is.'

Het AD liet vrijdag wel weten te onderzoeken of de jaarlijkse haringtest moet veranderen. Of keurmeester Aad Taal nog een rol krijgt in de test, is nog niet duidelijk.

