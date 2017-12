Deel dit artikel:











Zingende kerstboom gezocht voor kersttraditie Foto: Pixabay

ZOETERMEER - De Sint is het land uit en de kerstman is onderweg! Anita Misset uit Zoetermeer had vroeger een zingende kerstboom die steevast ieder jaar van zolder werd gehaald. Maar de kerstboom is helaas kapot gegaan. Anita is hard op zoek naar een nieuwe zingende boom. SuperDebby helpt!

Geschreven door Redactie SuperDebby

Toen haar zoons klein waren had ze de zingende kerstboom gekocht. Ze vonden hem geweldig! Als je in je handen klapte, begon de kerstboom te zingen. Maar toen haar zoons ouder werden ging de kerstboom kapot tijdens een verhuizing. Laast begonnen haar zoons ineens over die zingende kerstboom: 'Goh mam weet je nog, die kerstboom? Dat was zo leuk!'

In januari krijgt Anita een kleindochter en wil daarom graag de traditie van de zingende kerstboom voort zetten. Haar zoons weten niet dat ze op zoek is naar de zingende kerstboom, het is dus een verrassing. Anita vertelde dat ze de kerstboom in 1995 bij de Blokker had gekocht. Ze zou graag zo'n zelfde kerstboom weer terug willen hebben want de kerstbomen van nu maken hele andere geluidjes. Kun jij Anita helpen of heb je een goede tip? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl