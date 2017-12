Vrachtwagenchauffeur krijgt werkstraf na dodelijk ongeluk op A4

LEIDSCHENDAM - Een 46-jarige vrachtwagenchauffeur die in november 2015 een dodelijk ongeluk op de A4 bij Leidschendam veroorzaakte is maandag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Bij het ongeval kwam een 81-jarige vrouw uit Voorburg om het leven. Haar kleinzoon raakte zwaar gewond.

De chauffeur reed met zijn vrachtwagen 's nachts richting Den Haag. Hij miste twee matrixborden waarop de maximumsnelheid werd verlaagd tot eerst 70 kilometer en vervolgens 50 kilometer per uur.

Hij reed nog 85 kilometer per uur toen hij plots moest remmen voor een file. De vrachtwagen botste tegen een Renault Megane, waarin de vrouw uit Voorburg en haar kleinzoon zaten. Die auto botste weer tegen een BMW.



Onvoorzichtig gereden

De rechter vindt dat de chauffeur 'aanmerkelijk onvoorzichtig' heeft gereden. Had hij beter opgelet dan had hij de matrixborden met de snelheidsbeperking niet gemist, en had hij gezien dat er een file op de snelweg stond.

De rechter legde ook een voorwaardelijk rijverbod op van een half jaar. Het OM eiste een jaar. De rechter stelde vast dat de chauffeur uit Lelystad ook 'emotioneel geraakt' is door het dodelijke ongeluk. De man durft 's nachts niet meer de weg op. De rechter houdt er ook rekening mee dat de aanrijding al twee jaar geleden gebeurde.



'Hoe heb ik de matrixborden kunnen missen?'

'Tot vandaag de dag kan ik niet bedenken hoe ik die matrixborden heb kunnen missen,' zei de chauffeur uit Lelystad twee weken geleden, tijdens de zitting.

Hij was achter het stuur niet met zijn telefoon bezig. Ook was hij goed uitgerust en zat hij niet te eten of drinken. 'Ik ben uit alle macht gaan remmen toen ik de file zag, maar het was helaas te laat.'