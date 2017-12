Deel dit artikel:











Vermiste autistische Abdullah (15) na drie dagen terecht Foto: John van der Tol

ZOETERMEER - De vermiste Abdullah Mazmahor is terecht. De 15-jarige autistische jongen is in de omgeving van Vijfsluizen in Schiedam gevonden. Hij maakt het naar omstandigheden goed, meldt de politie Rotterdam op Twitter. Hij liep vrijdag weg vanuit zijn huis aan de Obrechtstraat in Schiedam.

De politie zette een grote zoekactie op touw na zijn verdwijning. Ook omdat Abdullah zijn hartmedicatie nodig heeft. De politie meldde zaterdagavond dat Abdullah mogelijk in Zoetermeer is. In die gemeente zit hij op het Kentalis Onderwijs. Ook werd een Amber Alert uitgegeven. De afgelopen dagen kwamen 'ongelooflijk veel tips' binnen, meldde een woordvoerder van de politie eerder deze dag. LEES OOK: Politie zoekt tevergeefs met warmtecamera's naar vermiste Abdullah (15)