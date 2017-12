PvdA kraakt daklozenbeleid Den Haag en komt met eigen plan

DEN HAAG - Volgens de PvdA mankeert er van alles aan het daklozenbeleid, waardoor er steeds meer daklozen in de stad bijkomen. De partij presenteerde maandag daarom een zespuntenplan in de hoop het tij te keren.

Het aantal daklozen in Den Haag stijgt: in 2015 meldden bijna 1.480 daklozen zich bij de gemeente Den Haag. Het jaar daarna zo'n tweehonderd meer: 1.677. Dit jaar is natuurlijk nog niet voorbij, maar de teller staat nu al op ruim 1.546 geregistreerde daklozen. De verwachting is dat dit met de winterkou in het vooruitzicht nog een stuk verder oploopt.

Om zelf te ervaren hoe het is om in de nachtopvang voor daklozen te slapen, is PvdA-raadslid in Den Haag Martijn Balster er zelf eens gaan overnachten. 'Ik schrok er wel van', vertelt hij.



Stank

'Je slaapt in een grote zaal met meer dan honderd andere mensen. Sommigen zijn dronken of verward. Het is gewoon een kabaal. En ja, sommigen stinken. Maar na een tijdje wen je wel aan de stank.'

Volgens Balster valt er nog van alles te verbeteren aan het daklozenbeleid van Den Haag. Hij komt met een zespuntenplan. Als het aan de PvdA ligt, gaat de nachtopvang altijd open in de wintermaanden. Nu wordt nog per dag bekeken of die opengaat en dat zorgt voor onduidelijkheid.



Voorkomen

Ook wil de partij meer plekken in de reguliere opvang, een straatteam dat het gesprek aangaat met daklozen en persoonlijke hulp. Daarnaast wil de partij meer sociale huurwoningen voor daklozen en voorkomen dat mensen uberhaupt uit huis worden gezet.

In de tijdelijke nachtopvang waar Balster geslapen heeft, is geen begeleiding. In de reguliere opvang wel. Maar daar zijn structureel tientallen plaatsen te weinig. Vooral daar moet van de PvdA meer geld voor komen.



Dure plannen

Voor de plannen is veel geld nodig: honderdduizenden euro's. En dan is het ook nog maar de vraag of andere partijen erin meegaan.