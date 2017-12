Deel dit artikel:











Zonde dat je surprise zo snel ontmanteld is? Basisschool heeft creatieve oplossing De surprise - een olifant - die Sophie Fatels maakte. (Foto: Omroep West)

NAALDWIJK - We kennen het allemaal: je knutselt dagen aan een surprise, legt je ziel en zaligheid erin en na tien minuten is het ding ontmanteld en is er weinig meer van over. Zonde, vinden ze bij de R.K. Basisschool Bernadette in Naaldwijk. In de school richten ze elk jaar een speciaal surprisemuseum in.

In de hal van de school staat het vol met surprises: een inktvis, paarden, voetbalvelden en een zak patat. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 zijn hebben dagenlang gewerkt aan hun surprises voor het sinterklaasfeest. Vol trots staat Kate Faase naast haar paard, dat ze voor een ander meisje heeft gemaakt. 'Omdat zij heel veel van paarden houdt', vertelt Kate. Ze vindt het 'superleuk' dat haar surprise tentoon is gesteld. 'Ik vind het leuk dat iedereen het kan zien en kan kijken wat we allemaal kunnen.' Leerling Sophie Fatels vult haar aan: 'Ik vind dat andere kinderen je kunstwerk ook mogen zien.'

'Ze verdienen meer aandacht' De Bernadetteschool begon vijftien jaar geleden met het tijdelijke museum. 'Je komt 's morgens met een surprise de klas binnen en dan zien eigenlijk alleen de kinderen uit je eigen klas wat je hebt gemaakt', legt directeur Herman Riekert uit. 'Wij vonden de surprises vaak zo mooi dat ze meer aandacht verdienen.' Dat krijgen ze in het museum. 'Wij stallen het uit voordat het surprisefeest er is. Klassen, ouders, opa's en oma's kunnen binnenlopen om zich te laten inspireren.' Riekert maakte vroeger zelf ook talloze surprises. 'Ik vond het heel leuk en soms ook heel moeilijk. Ik weet nog goed het moment dat het werd uitgepakt. Dan dacht ik: ik hoop dat-ie het voorzichtig doet en niet kapot trekt, want mijn hele ziel en zaligheid lag erin.'

Gesloten Dinsdag 5 december wordt het museum alweer gesloten. Dan worden de surprises in de klassen neergezet en is het tijd voor het belangrijkste: uitpakken!

