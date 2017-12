Lissenaar (19) opgepakt die drugs bezorgde door hele Duin- en Bollenstreek

LISSE - Een 19-jarige man uit Lisse, die afgelopen vrijdag werd aangehouden voor handel in verdovende middelen, bezorgde drugs door de hele Duin- en Bollenstreek. Dat is gebleken uit onderzoek, meldt de politie maandag.

Agenten pakten hem vrijdag op aan de Hyacintenlaan in Hillegom. Tijdens het handelen in harddrugs werd hij op heterdaad betrapt. In zijn auto vonden de agenten 54 wikkels met wit poeder, waarvan tests uitwijzen dat het vermoedelijk om cocaïne gaat.

De afnemer, een 29-jarige Lissenaar, is ook aangehouden. Beide mannen zijn op het politiebureau verhoord. De 19-jarige verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

LEES OOK: 16 miljoen euro aan coke gevonden in Den Hoorn