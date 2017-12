Ook kleinere partijen in Haagse raad allemaal klaar voor verkiezingen

DEN HAAG - De kleinere partijen in de Haagse gemeenteraad zijn klaar voor de verkiezingscampagne. Allemaal hebben ze een lijsttrekker gekozen en in alle gevallen levert dat geen verrassingen op. De huidige fractievoorzitters van de Islam Democraten (nu twee zetels), GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren (allemaal één zetel) worden allen lijsttrekker voor hun partij bij de raadsverkiezingen van maart 2018. Alleen de Partij van de Eenheid koos niet voor de huidige aanvoerder.

Maandag werd bekend dat fractievoorzitter Hasan Kucuk weer de nummer één is van de Islam Democraten. 'Ik heb er het volste vertrouwen in dat we verkiezingswinst zullen behalen en verder zullen groeien als partij', stelt hij in een verklaring. De Islam Democraten moet de rest van de kieslijst en een verkiezingsprogramma nog samenstellen.

De leden van GroenLinks stelden zaterdag de definitieve kandidatenlijst vast. Zij besloten dat Arjen Kapteijns de man is die die hun lijst mag aanvoeren. En zijn ook vol vertrouwen. GroenLinks denkt naar eigen zeggen 'flink te groeien'.



'IJzersterk team'

Volgens de lijsttrekker komt dat ook door een 'een ijzersterk team met zeer ervaren, getalenteerde en bevlogen mensen die gaan knokken voor Den Haag'. Bij die partij staat Erlijn Wenink op nummer twee. Zij is al lang actief voor GroenLinks. De derde op de lijst is oud-campagneleider Maarten De Vuyst. Hij zet zich bij Oxfam Novib in voor het verduurzamen van bedrijven in ontwikkelingslanden.

Serpil Ates volgt op vier. Zij werkt als psychosociale hulpverlener in de Schilderswijk en studeert binnenkort af als sociologe. Op vijf staat Mariëlle Vavier, werkzaam in de jeugdzorg en momenteel fractievertegenwoordiger bij GroenLinks Den Haag. Oud-wethouder Bert van Alphen, emeritus-hoogleraar aan de TU Delft Kees Duijvestein, en voormalig Tweede Kamerlid Farah Karimi zijn lijstduwers.



Wisseling van de wacht

Bij de Partij van de Eenheid is er wel een wisseling van de wacht. Daar wordt Arnoud van Doorn lijsttrekker. Hij volgt daarmee Abdou Khoulani op. Khoulani is één van de oprichters van de partij en bij de vorige verkiezingen nog aanvoerder. Van Doorn kwam in 2012 voor de PVV in de Haagse raad. Hij werd uit de fractie gezet, bekeerde zich tot de islam en sloot zich aan bij de Partij voor de Eenheid. Van Doorn verving Khoulani al enige tijd als raadslid, toen die overwerkt was.

De leden van de ChristenUnie en SGP hebben Pieter Grinswis gekozen tot lijsttrekker. Hij is naast raadslid ook werkzaam voor de Eerste- en Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie.



Vleugje humor

ChristenUnie-voorzitter Guido Bos is zeer lovend over het raadslid. Volgens hem heeft Grinwis het de afgelopen periode 'ontzettend goed gedaan'. Bos, in een verklaring: 'Grinwis luistert écht naar de mensen in de stad en is ijzersterk op de inhoud. Door zich daarnaast altijd open en waar nodig stevig op te stellen en hier en daar een vleugje humor in het debat te brengen, heeft Pieter zich de afgelopen vier jaar ontpopt tot een verbindend en succesvol raadslid en een capabele fractievoorzitter.'

Eerder werd Christine Teunissen gekozen als lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. Ook die partij prijst haar successen van de afgelopen jaren. 'Dankzij de PvdD vergoedt de gemeente het vervoer van gewonde in het wild levende dieren, hanteert zij een ontmoedigingsbeleid voor roofvogelshows, is een begin gemaakt met het vergroenen van versteende wijken en het klimaatneutraal maken van woningen.'



Duurzaam en diervriendelijk

Teunissen zelf vindt dat Den Haag komende jaren 'groen, duurzaam en diervriendelijk' moet worden. 'De groei van Den Haag legt een enorm beslag op de leefomgeving van mens en dier. Wij zijn de enige partij die die groei niet voor lief neemt en een leefbare omgeving voor mens en dier, voor nu en komende generaties voorop stelt.' De nummer twee op de lijst is Robert Barker. Momenteel is hij fractievertegenwoordiger voor de PvdD in Den Haag. Derde op de lijst is Robin Smit. Hij is sinds 2013 werkzaam als fractiemedewerker.

De Haagse gemeenteraad kent op dit moment nog drie eenmansfracties: de Groep van der Helm, de Groep Okcuoglu en de Groep Brands. Fractievoorzitter Chris van der Helm van die eerste partij staat op nummer zeven van de kieslijst van de VVD voor de aankomende verkiezingen. De andere partijen doen in maart niet mee.