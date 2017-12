Deel dit artikel:











A4 bij Den Haag-Zuid weer open na ongeluk Foto: Regio15

DEN HAAG - Door een ongeluk was de A4 maandagavond in de richting van Amsterdam dicht ter hoogte van afrit Den Haag-Zuid. Automobilisten werden via de af- en oprit omgeleid.

De vertraging kon oplopen tot dertig minuten. Volgens nieuwssite Regio15 waren er meerdere auto's en een vrachtwagen bij het ongeval betrokken. Rond 20.00 uur was de weg weer vrij.