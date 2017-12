Deel dit artikel:











Nieuw huis gezocht? Vul onze enquête in! Foto: Archief

DEN HAAG - Van plan een huis te kopen? Of wil je misschien toch liever huren? Het vinden van een huur- of koopwoning op de overspannen woningmarkt valt niet mee. Wij zijn samen met de NOS en andere regionale omroepen benieuwd wat voor obstakels mensen tegenkomen in hun zoektocht.

Daarom hopen we dat je ons wilt helpen door een korte vragenlijst in te vullen. Over een paar weken worden de uitkomsten bekendgemaakt. Doe hier mee aan de enquête.