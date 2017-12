Deel dit artikel:











Zaalvoetballers Oranje spelen gelijk in Sportcampus Zuiderpark Foto: Twitter (@knvbzaalvoetbal)

DEN HAAG - Sportcampus Zuiderpark was maandagavond het decor voor een vriendschappelijke interland van de Nederlandse zaalvoetballers. Oranje speelde in Den Haag met 1-1 gelijk tegen Roemenië. Een dag eerder stonden beide landen ook al tegenover elkaar in Rotterdam. Toen eindigde het oefenduel in 2-2.

Pas aan het eind van de eerste helft viel het eerste doelpunt. Yoshua St. Juste opende de score namens Nederland. Het antwoord van de Roemenen volgde vrij snel via Savio Valadares, die de eindstand op 1-1 bepaalde.

Na de rust werd er namelijk niet meer gescoord. Bij het Nederlands team is de Na de rust werd er namelijk niet meer gescoord. Bij het Nederlands team is de Haagse oud-international Max Tjaden sinds de zomer van 2016 bondscoach.



