Den Haag heeft primeur met auto's aan lantaarnpaal (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft sinds maandagavond een primeur. Oplaadpunten voor elektrische auto's die ook nog dienstdoen als lantaarnpalen. Den Haag is daarmee de eerste stad in Nederland die deze 'laadlantaarns' in gebruik neemt. Het gaat nu nog om een proef, maar als het een succes is wil de gemeente de laadlantaarns op meerdere plekken in de stad neerzetten.

Sinds maandagavond staan er drie laadlantaarns op bedrijventerrein Zichtenburg in de Haagse wijk Loosduinen. De lantaarnpalen werden officieel in gebruik genomen door wethouder Tom De Bruijn. 'Dit is natuurlijk een proef, dus we gaan kijken of het goed werkt', legt De Bruijn uit. 'Maar als het een succes wordt, gaan we kijken of we dit in andere delen van Den Haag neer kunnen zetten.'

Besparen En de laadlantaarns overal in de stad neerzetten, moet volgens De Bruijn financieel haalbaar zijn. 'Laadpalen kosten geld, maar als je dingen op deze manier kan combineren bespaar je geld.' De proef met de lantaarnpalen duurt een half jaar. Als er veel gebruik van wordt gemaakt, gaan we de laadlantaarns op meer plekken zien, zo zegt De Bruijn. LEES OOK: Scheveningen krijgt slimme lantaarnpalen