Deel dit artikel:











Advies van Zoetemelk aan Dumoulin: 'Tom, rijd de Tour' Joop Zoetemelk (links) bij de huldiging van Giro-winnaar Tom Dumoulin in Maastricht. (Foto: ANP)

RIJPWETERING - Joop Zoetemelk uit Rijpwetering mocht maandag in Den Bosch bekendmaken dat Tom Dumoulin was gekozen tot wielrenner van het jaar. De laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France had een welgemeend advies voor de Limburger die dit jaar de Giro d'Italia won: 'Rijd komend jaar de Tour de France, die is nog mooier dan de Giro. Je gaat wat meemaken als je die wint', zei Zoetemelk, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1980.

Dumoulin hield zijn veelbesproken keuze - reeds gemaakt, zei hij vorige week bij de presentatie van het routeschema van de Giro in Milaan - voor zich. 'Op 4 januari op de teampresentatie maken we bekend of ik de Giro of de Tour rijd', herhaalde de renner van Sunweb. Dumoulin kent de ophef rond zijn persoon, maar wil vooral zichzelf blijven, vertelde hij. 'De kunst is om rustig te blijven en de juiste balans zoeken. Dat is een puzzel, maar ik moet gewoon doen wat ik de laatste jaren heb gedaan. Gewoon ook plezier maken. Ik probeer mijn best te doen niet mijn hele leven wielrennen te laten zijn.' VIDEO: Joop Zoetemelk in lijstje met Mozart, Walt Disney en Nelson Mandela