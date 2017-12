Huizenbouwers stuiten op oorlogsbunkers

'S-GRAVENZANDE - Een vreemd gezicht aan de Monsterseweg in 's Gravenzande: onder twee hopen zand op een bouwplaats bij de strandafgang Arendsduin kwamen deze week twee bunkers tevoorschijn. En niet zulke kleintjes ook.

Bouwvakkers zeggen dat ze een villa zouden bouwen, maar nu hun plannen moeten wijzigen. 'We moeten het huis er maar tussen proberen te krijgen', zegt één van hen.

Navraag bij de Haagse bunkerploeg leert dat dat een grap moet zijn. Het is namelijk al heel lang bekend dat op die plek zelfs vier bunkers onder het zand liggen. 'In dat buurtje zijn wel meer huizen en villa's bovenop bunkers gebouwd', zegt Ruud Overvliet van de Haagse bunkerploeg. 'Het is een hele goede fundering.' En inderdaad, aan de overkant staan de huizen op een soort bult.



'Bunkers waren bovengronds en gecamoufleerd als dorpje'

Toen deze groep bunkers bij de werkzaamheden bloot kwam te liggen, mocht zijn bunkerploeg naar binnen om foto's te maken. 'Tijdens de oorlog was het onderdeel van het verdedigingswerk Hoek van Holland. Het bijzondere is dat deze bunkers bovengronds staan. Ze waren door de Duitsers gecamoufleerd als huizen. Er was een dakje op gemaakt en er waren deuren en ramen op geschilderd. Het zag er vanuit de lucht uit als een dorpje.'

Overvliet weet dat het hier gaat om een manschappenbunker, een munitieopslag, een soort keukenbunker en een éénmansbunker. Met zo'n 11.000 andere bunkers vormde dit de Atlantikwall tussen Noorwegen en Spanje. Hitler liet die verdedigingslinie langs de kust aanleggen om de geallieerden buiten de deur te houden. Bij Hoek van Holland was een concentratie van bunkers om de haven en riviermonding te beschermen.



Droom

Overvliet zou willen dat hij als eigenaar op de bunkers was gestuit. 'Het is voor ons toch een soort droom om een huis op een bunker te hebben. Vroeger wilden men er vanaf, toen kon je ze voor een gulden krijgen.' Dat zal nu niet meer lukken.