West Wekker: Visboer klaagt krant aan en Haagse lijsttrekkers bekend

REGIO - Goedemorgen! Nog een halve dag en het heerlijk avondje is gekomen. Heb je wat lekkers in je schoen gekregen? Voordat de Sint en zijn pieten aan de deur kloppen, trakteren we je op het laatste nieuws. Dit is de West Wekker!

1. Visboer klaagt AD aan vanwege 'onbetrouwbare' haringtest

Visboer Lon Oosterbroek uit Zoetermeer klaagt het AD aan voor smaad, laster en bedrog bij de haringtest. Hij eist een strafrechtelijk onderzoek. Dat zei zijn advocaat Michael van Basten Batenburg op Radio West.

Universitair hoofddocent Ben Vollaard concludeerde enkele weken geleden dat de haringtest onbetrouwbaar is. Volgens hem scoren haringboeren die aangesloten zijn bij groothandel Atlantic op Scheveningen gemiddeld veel hoger dan winkeliers die hun vis ergens anders bestellen. Saillant detail is dat één van de keurmeesters van de AD-test cursussen geeft bij Atlantic.

2. Ook kleinere partijen in Haagse raad allemaal klaar voor verkiezingen

De kleinere partijen in de Haagse gemeenteraad zijn klaar voor de verkiezingscampagne. Allemaal hebben ze een lijsttrekker gekozen en in alle gevallen levert dat geen verrassingen op. De huidige fractievoorzitters van de Islam Democraten (nu twee zetels), GroenLinks, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren (allemaal één zetel) worden allen lijsttrekker voor hun partij bij de raadsverkiezingen van maart 2018. Alleen de Partij van de Eenheid koos niet voor de huidige aanvoerder. In plaats van Abdoe Khoulani trekt Arnoud van Doorn de lijst van de Partij van de Eenheid.

3. Syrische vluchteling wint Kindervredesprijs

De 16-jarige Mohamad al Jounde uit Syrië heeft gisteren de Internationale Kindervredesprijs gewonnen. Hij kreeg de prijs uitgereikt in de Haagse Ridderzaal van Nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

Mohamad vluchtte uit Syrië naar Libanon. Als kindvluchteling in Libanon kon Mohamad net als duizenden lotgenoten daar niet naar school. Samen met zijn familie bouwde hij daar een school die nu tweehonderd kinderen toegang geeft tot onderwijs. Mohamad zelf gaf daar op zijn twaalfde al aan zijn leeftijdsgenoten les in wiskunde en Engels. Mohamad gebruikt nu fotografie en spelletjes om kinderen te helpen trauma’s te verwerken, te leren en om plezier te maken.

4. Advies van Zoetemelk aan Dumoulin: 'Tom, rijd de Tour'

Joop Zoetemelk uit Rijpwetering mocht gisteravond in Den Bosch bekendmaken dat Tom Dumoulin was gekozen tot wielrenner van het jaar. De laatste Nederlandse winnaar van de Tour de France had een welgemeend advies voor de Limburger die dit jaar de Giro d'Italia won: 'Rijd komend jaar de Tour de France, die is nog mooier dan de Giro. Je gaat wat meemaken als je die wint', zei Zoetemelk, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1980.

Weer: Evenals gisteren krijgen we wolkenvelden te zien met af en toe zon. Het wordt opnieuw negen graden.

Vanavond op TV West: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.