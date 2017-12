Deel dit artikel:











Vermiste vrouw (18) zwaait met mes en springt in sloot Foto: AS Media

GOUDA - Een 18-jarige vrouw is maandagavond in Gouda als vermist opgegeven. Ze werd even later zwaaiend met een mes gevonden aan de Van Beverninghlaan, laat de politie weten aan Omroep West. Toen agenten een achtervolging op de vrouw inzetten, sprong ze in de sloot.

De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. Ze zou lichtgewond zijn geraakt aan haar arm, meldt AS Media. Volgens een woordvoerster van de politie is onbekend of ze naar het ziekenhuis moest worden gebracht. LEES OOK: Man zwaait met mes en probeert agenten te steken