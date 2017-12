Deel dit artikel:











Overval op avondwinkel in Den Haag Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij avondwinkel Quick-E aan de Valkenboslaan in Den Haag heeft maandagavond een overval plaatsgevonden. Een man bedreigde daarbij volgens de politie een medewerkster van de winkel met een mes. Of de overvaller iets heeft buitgemaakt, is nog niet bekend.

Het incident gebeurde rond 21.15 uur. De politie is met meerdere eenheden uitgerukt en heeft een grote zoekactie opgezet. Naar de overval wordt onderzoek gedaan, onder meer met behulp van beelden met beveiligingscamera's. LEES OOK: Overvallers avondwinkel Voorburg vertrekken met staart tussen de benen