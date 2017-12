Oproep Sint: 'Stuur je mooiste foto's op'

Sinterklaas bezoekt deze 5 december weer honderden scholen in de regio. Meestal komt de Sint te paard, soms op een bakfiets en er gaan ook verhalen dat de brandweer hem in sommige gemeenten naar school brengt.

In ieder geval zullen de kinderen buiten staan te wachten tot de goedheiligman met al zijn pieten komt. Dat willen we graag zien. Dus heb je mooie foto's van de aankomst van Sinterklaas of de Sint in de school? Stuur deze naar online@omroepwest.nl



Prijs: Op bezoek bij Bas Muijs in de studio

De maker van de mooiste foto wordt uitgenodigd om bij Bas Muijs in de studio op bezoek te komen. Dinsdagmiddag staan de mooiste foto's op de site van Omroep West.



Sint op school in Nieuwerkerk | Foto: Andre Muller