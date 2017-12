Pakketsorteerders protesteren bij PostNL: 'Maken lange nachten voor weinig geld'

DEN HAAG - Pakketsorteerders van het PostNL-depot in Waddinxveen gaan dinsdagochtend samen met hun collega's uit Amersfoort en Goes protesteren bij het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag. Ze stellen PostNL aansprakelijk voor grove onderbetaling via een schijnconstructie.

De postsorteerders eisen een nabetaling van vijf miljoen euro, een fatsoenlijk loon en echte banen. De werknemers sorteren al jarenlang pakketten voor PostNL, maar krijgen niet betaald volgens de PostNL-cao.

‘Via een constructie met een leeg uitzend-bv’tje dat zichzelf inhuurt, ontneemt PostNL deze werknemers al hun rechten', vertelt Mariëtte van der Neut van de FNV.

'Geen enkele sorteerder is in dienst van het bedrijf. Mensen sjouwen 800 pakketten per uur voor het minimumloon. Ze maken lange nachten voor weinig geld.’



Onwettig

De FNV heeft een rapport van de Inspectie SZW in handen over het uitzendbureau In Person dat actief is op de drie PostNL-depots in Waddinxveen, Goes en Amersfoort. In dit rapport wordt de constructie die PostNL gebruikt als onwettig beoordeeld.

'We willen graag in gesprek met de directie', vult Masja Zwart van de FNV aan. 'We zijn ook met het arbeidsbureau in gesprek.