Man pint met bij supermarkt gestolen pinpas De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Bij de kassa van de supermarkt ontdekt een 60-jarige vrouw uit Den Haag dat haar portemonnee weg is. Hij blijkt te zijn gestolen, want vlak na de diefstal wordt er al iets afgerekend met haar pinpas. De man die de pas gebruikt is daarbij duidelijk in beeld.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 december. Meer zaken zijn hier te vinden. De vrouw doet op zaterdag 3 juni boodschappen bij Albert Heijn aan Het Kleine Loo in Den Haag. Bij de vleesafdeling wordt ze aangesproken door een man die haar wat vragen stelt. Vermoedelijk is dat het moment dat haar portemonnee ongezien wordt gestolen, want bij de kassa merkt ze dat die weg is. Vlak na de diefstal wordt haar bankpas al gebruikt. Op beelden van supermarkt Spar aan het Stuyvesantplein is een man te zien die een blikje drinken en twee pakjes sigaretten koopt met de pas van mevrouw. Hij maakt daarbij gebruik van contactloos betalen.

Herkent u de man? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem