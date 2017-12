Man met zijn zoon slachtoffer van vier woningovervallers in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een man van 61 is samen met zijn gehandicapte zoon het slachtoffer geworden van vier woningovervallers. Ze dringen het huis aan de Heijermanshove in Zoetermeer binnen met een smoes over een elektriciteitsbedrijf en gaan er vandoor met een flink geldbedrag.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 december. Meer zaken zijn hier te vinden.

De slachtoffers zijn op donderdag 9 november rond 16.45 uur thuis als er wordt aangebeld. De man doet de portiekdeur open en even later staan er twee mannen bij de voordeur. Die zeggen dat ze van het elektriciteitsbedrijf zijn, maar omdat de man dat bedrijf niet kent, vraagt hij of ze weg willen gaan.

Maar plotseling trekken ze allebei een vuurwapen en bedreigen de bewoner daarmee. Eén van de mannen heeft ook een stroomstootwapen bij zich. De man moet naar binnen. Vervolgens komen er nog twee vrouwen de woning in en met z’n vieren doorzoeken de overvallers het huis.



Geld weg

Ze vinden een flink geldbedrag en dat nemen ze mee. Tegen 17.00 uur vertrekken de vier. Het is niet bekend hoe ze zijn gevlucht en ook niet hoe ze voor de overval bij de woning zijn aangekomen. Daarom is de politie op zoek naar getuigen die hier iets van hebben gezien.

De politie doet op dit moment onderzoek naar camerabeelden vanuit de omgeving. Mogelijk staan de overvallers daar op en kunnen we die beelden later tonen in Team West. Vooralsnog zijn er alleen signalementen van de vier beschikbaar.



Twee mannen en twee vrouwen

De twee mannen hebben allebei een donkere huidskleur. Ze worden 28 tot 30 jaar oud geschat en zijn zo’n 1.70 tot 1.75 meter lang. Eén van hen droeg een donkergrijze trui en een blauwe broek. De ander had een klein baardje en droeg een zwarte jas tot aan zijn middel en een zwarte broek.

Eén van de vrouwen had een blanke huidskleur en is 26 à 27 jaar oud. Ze droeg een blauwe jas. Over de tweede vrouw is het minst bekend. Zij had zich het meest bedekt met een dikke jas en een hoofddoek.



Was u getuige of heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen op 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem