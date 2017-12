Deel dit artikel:











Insluiper gaat er vandoor met tablet, laptop en studieboeken De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - Een bewoner van de Amsterdamse Veerkade in Den Haag ontdekt dat er is ingebroken in zijn huis. De dief is binnen gekomen door een openstaand slaapkamerraam. De man is daarbij in beeld gebracht door een bewakingscamera.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 5 december. Meer zaken zijn hier te vinden. De insluiping vindt plaats op maandagavond 6 november. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man aankomt bij het huis en eerst wat rondkijkt. Als de kust veilig is, trekt hij handschoenen aan en klimt via een openstaand raam naar binnen. Even later komt hij weer naar buiten met een sporttas van de bewoner. Daar zitten studieboeken, een laptop en een tablet in.

Herkent u de man? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem