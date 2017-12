Politie zoekt getuigen van steekincident Jacob Jordaensplein Den Haag

DEN HAAG - Een 30-jarige man is eind september gewond geraakt bij een steekincident op het Jacob Jordaensplein in Den Haag. De politie is op zoek naar twee verdachten en naar getuigen die meer weten over de aanleiding.

Het steekincident vindt plaats op donderdag 21 september om 01.30 uur op het Jacob Jordaensplein. De politie krijgt rond die tijd meerdere 112-meldingen van bewoners van het plein. Er zou worden gevochten. Eén man blijft gewond achter op het plein en twee anderen fietsen snel weg.

Als agenten aankomen, treffen ze een 30-jarige man aan. Hij ligt in een plas bloed en is gestoken in zijn gezicht, hals en rug. De man wordt meteen naar het ziekenhuis gebracht en heeft het steekincident overleefd, maar het had heel anders kunnen aflopen.



Aanleiding onduidelijk

De aanleiding van het steekincident is onduidelijk. Het slachtoffer was met vrienden wezen stappen en was daardoor onder invloed van alcohol. Hij kan zich alleen herinneren dat hij op de terugweg in de buurt van het Binnenhof een groep van drie mannen tegen kwam. Eén van hen had een bos rode rozen bij zich en met hem kreeg het slachtoffer een woordenwisseling.

De politie weet niet of dit iets te maken heeft met het steekincident, ook omdat het in een heel ander deel van de stad gebeurde. Daarom wil de recherche graag in contact komen met mensen die meer weten over de aanleiding ervan.



Op de fiets

Het slachtoffer heeft op de Amsterdamse Veerkade afscheid genomen van zijn vrienden en is vervolgens richting de Hobbemastraat gefietst. Het Jacob Jordaensplein ligt op die route. Na het steekincident bleek dat zijn fiets weg was. Mogelijk is hij door de daders meegenomen of is de fiets ergens in de buurt gevonden. Het gaat om een Giant herenfiets met vering in de stang onder het stuur. Het achterlicht van de fiets was kapot.

De twee mannen die bij het steekincident zijn betrokken, zijn donker getint. Eén van hen had een rugzak bij zich en ze reden allebei weg op een damesfiets. Vermoedelijk zijn ze richting de Hoefkade gegaan. De politie komt graag in contact met mensen die de mannen hebben gezien op het Jacob Jordaensplein of daar in de buurt.



Was u getuige of heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem