Wie zag ruzie en steekpartij in tram 6 in Den Haag?

DEN HAAG - Een ruzie in een Haagse tram loopt uit op een steekincident waarbij een 32-jarige man gewond raakt. De politie heeft al een verdachte aangehouden, maar is nog dringend op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er in de tram is gebeurd.

Het slachtoffer loopt op vrijdagochtend 24 november rond 10.30 uur samen met zijn vriendin bij halte Spui de tramtunnel in. Op het perron komt hij twee bekenden tegen. Met één van hen raakt hij in gesprek, maar de ander negeert hij. Hij heeft namelijk ruzie met de man en die is nog niet bijgelegd.

Het gesprek verloopt normaal, totdat de andere man zich ermee gaat bemoeien. Er ontstaat ruzie tussen het latere slachtoffer en de latere verdachte. Er wordt over en weer gescholden en dat gaat zo door tot tram 6 richting Leyenburg aankomt.



Schreeuwen en vechten

De groep stapt in het achterste gedeelte van de tram en daar gaat de ruzie gewoon door. Er wordt over en weer gescholden in het Papiaments en er ontstaat een vechtpartij. Plotseling trekt de verdachte een mes en maakt daarmee een zwaaiende beweging naar het slachtoffer. Die schrikt daarvan en geeft de man een klap.

De tram rijdt op dat moment tussen de haltes Grote Markt en Brouwersgracht. Bij die laatste halte stappen het slachtoffer, zijn vriendin en de man waar hij geen ruzie mee heeft uit de tram. De verdachte blijft zitten. Eenmaal thuis ontdekt de 32-jarige man dat hij een steekwond in zijn borst heeft opgelopen. Hij heeft zich daaraan laten behandelen in ziekenhuis.



Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er precies is gebeurd in de tram. Het gaat om lijn 6 die op vrijdag 24 november rond 10.45 tussen het Spui en de Brouwersgracht reed. Tijdens de ruzie zijn verschillende passagiers ergens anders gaan zitten. Met name met die mensen wil de recherche graag in contact komen, maar ook andere getuigen zijn welkom.



Was u getuige of heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem